اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يزور الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. صور

الخميس، 06 يناير 2022 02:41 م
محافظ الإسماعيلية يزور الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. صور تقديم التهنئة
الإسماعيلية - السيد فلاح

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زار اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، كنائس الإسماعيلية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد لأقباط المحافظة، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقام محافظ الإسماعيلية ومرافقوه بزيارة كنيسة الأنبا بيشوى "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس"، بحى ثالث الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، مقدمًا التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.  

ثم قام محافظ الإسمازومرافقوه بالتوجه لزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية وتوابعها، بحى أول الإسماعيلية بشارع أحمد عرابي، مقدما التهنئة للأنبا دانيال لطفى، مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية وتوابعها بمناسبة عيد الميلاد المجيد.  

و اختتم محافظ الإسماعيلية ومرافقوه جولتهم بزيارة الكنيسة الإنجيلية بحى أول الإسماعيلية بشارع أم كلثوم، مقدما التهنئة للدكتور أيمن سامى، راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامى والمسيحي.

وخلال جولته أكد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن المصريين دائما ما يثبتوا أنهم نسيج واحد خاصة فى الأعياد، حيث يحتفل المصريين جميعًا بالأعياد لا فرق بين مسلم ومسيحي، موجهًا التهنئة لمواطنى الإسماعيلية جميعًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلاد الجديد، متمنًيا أن يكون عام خيرًا ونماء على المصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وإقباط ثورة التنمية والتعمير والأزدهار، تحت قيادة الرئيس السيسى.

 

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