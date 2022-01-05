محافظ الإسماعيلية يعلن شروط الترشح لمسابقة الأم المثالية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، عن مسابقة الأم المثالية لعام 2022 وفقًا للشروط والمعايير التى حددتها وزارة التضامن الاجتماعى (الاسرة والطفولة)، والخاصة باختيار الأم المثالية، بالنسبة للأم (الطبيعية - البديلة – الأم من ذوى الاحتياجات الخاصة "سمعية – بصرية – حركية " – الام لأبن من ذوى الاحتياجات الخاصة متميز فى أحد المجالات "الرياضية – الفنية – العلمية" - أم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية – أم حاضنة على مشروع التمكين الاقتصادي).

وأكد "بشارة"، أن الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية لعام 2022 تمثلت فى قصة العطاء وألا يقل السن عن 50 سنة للأم فى 31/12/2021 والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء فقط، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا غير قابل للتعليم.

وأوضحت مها الحفناوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، أنه يتم فحص المتقدمين من خلال لجنه الاختيار وفقا للشروط الواجب توافرها فى المرشحين واستيفاء المستندات المطلوبة لإستكمال عملية التقديم، وهى إقرار قانونى من المرشحة بأنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بالتضامن الاجتماعى حاليا أو سابقا، وبحث اجتماعى قصصى يظهر ظروف الحالة تفصيل، وقيد عائلى للأسرة للتأكد من صحة عدد الأبناء.

مع إحضار جميع المستندات الدالة على صحة البيانات (صورة بطاقة الرقم القومى - صورة من مؤهل الأم والأبناء).

عدد 2 صورة شخصية حديثة للمرشحة وألا يقل السن عن 50 سنة للأمهات (الطبيعية- من ذوى الهمم- ام التمكين الاقتصادي)، كما لا يقل السن عن (45 سنة) لفئات الأسر البديلة وأم من مؤسسات الأبناء المحرومين من الرعاية، ولا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء فقط.

وشروط تعزز القيم الإيجابية والتمسك بتعاليم الدين ونشر الرحمة والمودة والتزام الأسرة بمنظومة القيم والهوية الوطنية والتى تتضمنها القرارات الوزارية فى هذا الشأن.

وعلى من ترغب فى الترشح التقدم لمديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية إدارة الأسرة والطفولة مستوفاة كافة الطلبات خلال أسبوع.