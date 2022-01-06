مباحث التموين بالأقصر تضبط 2587 قضية متنوعة خلال 7 أشهر

الأقصر - أحمد مرعى

نفذ قسم مباحث شرطة التموين بمديرية أمن الأقصر، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز خلال السبع أشهر الماضية فى مجال ضبط القضايا المتنوعة، أسفرت عن ضبط 2587 قضية فى الفترة من 1 يونيو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021، وذلك بناءا على توجيهات اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر واللواء مجدى لطفى مدير إدارة البحث الجنائي.

وقاد الحملات، الرائد محمد عبد العزيز العيسوى رئيس مباحث التموين بالأقصر، والرائد أحمد كمال معاون المباحث، والقوة المرافقة من ضباط المباحث والنظام، حيث تم ضبط 377 قضية متنوعة خلال شهر ديسمبر المنصرم، عبارة عن عدد 5 قضية فى مجال السلع المنتهية الصلاحية بإجمالى 293 كيلو مضبوطات مختلفة، عدد 151 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 120 قضية فى مجال الشهادات الصحية، 13 قضية تجميع دقيق بلدى مدعم مخابز بإجمالى 650 كجم، 35 قضية لسلع بدون فواتير بإجمالى مضبوطات (١,٥٣٧) مضبوطات مختلفة، 20 قضية سلع مجهولة المصدر بإجمالى 288 كجم مضبوطات مختلفة، 16 قضية فى مجال عدم ممارسة نشاط، 9 قضية فى مجال الذبح خارج السلخانة بإجمالى 76 كيلو، 6 قضية فى مجال تصرف فى حصة مخبز 49 جوال دقيق بلدى زنة 50 كيلو، 2 قضية لغلق مخبز بلدي.

كما تم ضبط 2210 قضية فى الفترة من 1 يونيو 2021 حتى 30 نوفمبر 2021 بإجمالى وزن مضبوطات 757.58 طن، عبارة عن 79 قضية لمضبوطات منتهية الصلاحية، و985 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 75 محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، 534 فى مجال الشهادات الصحية، 44 محضر فى مجال تجميع الدقيق المدعم، 113 محضر فى مجال السلع بدون فواتير، 40 محضر لسلع مجهولة المصدر، 102 محضر لعدم ممارسة النشاط التمويني، 139 محضر ذبح خارج السلخانة، محضر فى مجال البيع بأزيد من السعر، 4 محاضر تجميع أسطوانات، 7 قضايا تجميع سكر تمويني، 4 محاضر تجميع مواد بترولية، 76 محضر لمخالفات المخابز البلدية، محضر لتجميع البطاقات التموينية، محضر لعدم انتظام سجل 21 بترول، محضر مخلفات الزيوت، محضر شنط سوداء، قضيتين سكر ناقص الوزن، محضر فى مجال تصرف فى حصة مخبز، وتم تحرير محضر بكل الوقائع على حدة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.