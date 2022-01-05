اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 12:54 م
أكرم القصاص
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حصاد تموين الأقصر خلال 30 يوما.. صرف 83 مليون رغيف وتحرير 976 محضرا ومخالفة

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:13 م
حصاد تموين الأقصر خلال 30 يوما.. صرف 83 مليون رغيف وتحرير 976 محضرا ومخالفة صرف 83 مليون رغيف وتحرير 976 محضر ومخالفة تموينية
الأقصر – أحمد مرعى

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كثفت مديرية التموين بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، من حملاتها التموينية على المخابز البلدية على مستوى المحافظة، وذلك للتأكد من قيامها بعملها في المواعيد الرسمية المقررة وإنتاجها خبز مطابق للمواصفات وبالأوزان المقررة قانوناً وعدم التصرف في الدقيق المدعم بدون وجه حق، وذلك لصالح المواطن والحفاظ على الدعم المقدم له من الدولة على رغيف الخبز، وعلى منافذ السلع التموينية للتأكد من وصول الدعم التمويني لمستحقيه، وذلك من خلال العديد من الحملات خلال شهر ديسمبر 2021.

وأسفرت المجهودات لتموين الأقصر فى المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق، عن استمرار انتظام عمل المخابز خلال الشهر دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 83,5 مليون رغيف بمعدل يومي 2,7  مليون رغيف/ يوم من خلال 307 مخبز، بخلاف صرف كمية قدرها 3679 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 579 مستودع دقيق على مستوى المحافظة، كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1,14 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 53658 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

أما فى شئون التموين ومن خلال 479 تاجر تمويني وعدد 170 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة، تم صرف السلع التموينية مقررات شهر ديسمبر 2021 بمبلغ قدره 42,3 مليون جنيه بنسبة 98,7 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف، وتم رصد توفر جميع المواد البترولية "سولار ـ بنزين بأنواعه"، وذلك من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات وخاصة بعد الزيادة الطفيفة في سعر لتر البنزين، كما تم توزيع عدد 327975 اسطوانة بوتاجاز منزلية، بخلاف 15552 أسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.

وفى مجال الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق تم تحرير عدد 976 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 296 مخالفة ضد المخابز "نقص وزن، مواصفات، غلق وتوقف ، سجلات ، ميزان ، نظافة" ، وعدد 628 قضية بالأسواق "إعلان أسعار، شهادة صحية، مجهول المصدر، ذبح خارج المجازر" وعدد 52 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه كان من أبرز القضايا فى السلع منتهية الصلاحية مايلي:- (ربع طن زيت محرك سيارات - 410 كجم مصنعات لحوم وفراخ - 240 كجم اسماك ولحوم مجمدة - ٣٣٣ لتر صابون - 255 كيس مقرمشات - 20 زجاجة مياه غازية - 7 جردل مخلل - 148 علبة بويا ت - ٩٥ كجم دواجن - ٤٥٠ جالون وعبوة بويات ودهانات - 12 زجاجة زيت طعام)، وفى قضايا التصرف تم ضبط 3.5 طن دقيق بلدي مدعم، وفى السلخانة تم ضبط كمية قدرها 581 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وفى اختراق النظام تبين قيام المخابز بضرب بطاقات تموينية بعدد 10295 رغيف بدون انتاج الخبز، كما تم ضبط تاجر تموينى قام بالتصرف فى طن سكر تمويني، ومخالفة عدم إعطاء بون الصرف للمواطن وبيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر، وأهابت المديرية بالمواطنين توخي الحذر عند شراء احتياجاتهم وعدم التزاحم، والإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم .

 


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