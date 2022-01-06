قيادات مجلس مدينة إسنا يقدمون التهانى لأسقف أرمنت بعيد الميلاد المجيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت صباح منصور برفقة عبد الرحيم طايع نائبي رئيس مركز ومدينة إسنا بجنوب محافظة الأقصر، التهنئة إلى نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، خلال زيارة مسائية اليوم الخميس، لكنيسة السيدة العذراء مريم، وكنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا، يرافقهم محمد العشري رئيس قرية النمسا، وشمس يونس مدير علاقات عامة مجلس مدينة إسنا.

وكان في ستقبال قيادات مجلس مدينة إسنا، خلال تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، كل من نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، والقمص مينا جاد، والقمص متاؤس القمص زخاري، والقس فيلوباتير سيفين، والقس أبراهيم عبادي كهنة الإيبارشية.

وقدم الوفد، خلال زيارتهم باقة من الزهور لرعاة الكنيسة، معبرين خالص تهنئتهم للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية، تعبيرًا عن روح المحبة والمودة، متمنين حلول العيد على الإخوة الأقباط وعلى كل مصرنا الحبيبة بكل خير.

وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس.

وقامت الأجهزة الامنية، بغلق الطرق الجانبية المحيطة بالكنائس والأديرة، ورفع كافة السيارات المتروكة المجاورة لها من قبل رجال المرور، ومنع الزحام لفرض حرم أمن تماماً، وذلك بناءاً علي توجيهات اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وتحت اشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية .

ومن جانبه تفقد اللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والعميد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى بإسنا وأرمنت، والمقدم أحمد حسين رئيس المباحث، والنقيب نادر العسكر مدير وحدة الحماية المدنية بإسنا، والمقدم عادل توفيق مدير وحدة مرور إسنا، والنقيب صبري خزام وكيل الوحدة، إجراءات تأمين كنائس وأديرة مركز ومدينة جنوب الأقصر .

وتم أنتشار الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس والأديرة وتفتيش للوافدين إليها وتفعيل البوابات الإلكترونية، مع وجود فريق الكشافة ومسئولي الأمن بالكنيسة للتعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش وتأمين الأحتفال وفحصهم بمعاونة رجال المفرقعات، ويأتى ذلك في إطار خطة تأمين كنائس وأديرة المحافظة خلال فترة الإحتفالات، ومراقبة جميع الشوارع المؤدية إليها بكاميرات المراقبة، والتمشيط المستمر للشوارع بإستخدام الكلاب البوليسية المدربة، للتأكد من خلوها من أي مواد قابلة للانفجار.



تهنئة قيادات مدينة إسنا بعيد الميلاد المجيد



قيادات كنيسة العذراء مريم بالأقصر خلال قداس عيد الميلاد المجيد