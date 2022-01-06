ونقلت وكالة أنباء (بختار) الأفغانية عن مسؤولين حكوميين، اليوم الخميس، القول إن 90% من أراضي البلاد شهدت تساقط ثلوج أو أمطار أدت إلى سقوط ضحايا وخسائر مالية، إلى جانب عدد القتلى.

وفي غضون ذلك، أكدت وزارة إدارة الكوارث التابعة لحكومة طالبان إنقاذ عشرات الركاب الذين تقطعت بهم السبل في الفيضانات.

جدير بالذكر أن تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة في الآونة الأخيرة بأفغانستان أدى إلى انسداد العديد من الطرق السريعة وتعطيل الرحلات الجوية إلى مطار كابول الدولي.

