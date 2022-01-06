خبير أمنى: المساومة على المال وإقامة علاقات أبرز أسباب الابتزاز الإلكترونى

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء علي أباظة مدير مباحث الإنترنت الأسبق، إن "الابتزاز الإلكتروني" من أخطر الجرائم الالكترونية التي ترتكب مؤخرًا، ويجب مواجهتها بحسم وقوة، مشددًا على ضرورة الإبلاغ عن هذه الجرائم، لا سيما مع التوسع في أماكن تلقي البلاغات.

وأضاف مدير مباحث الإنترنت الأسبق، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتطلب على الضحايا التعامل بقوة مع المتهمين وعدم الانصياع لمطالبهم، التي تتمثل أحيانا في المساومة على إقامة علاقات مع الفتيات أو الابتزاز المادي، مشددًا على أهمية الاحتفاظ بأدلة اتهام المجرمين لتقديمها لجهات التحقيق.

وشهدت قرية كفر يعقوب بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مصرع فتاة ، في العقد الثاني إثر تناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة"، وأكد والدها أنها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة لقيام بعض الأشخاص بابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها من خلال صور مفبركة ونشرها وتداول صورتها عبر أهالي القرية.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من مستشفي طنطا الجامعي محافظة الغربية ،بوصول بسنت. خ. ش "17 عاما طالبة بالصف الثاني الثانوى الازهري ، ومقيمة قرية كفر يعقوب دائرة مركز كفرالزيات التابع لمحافظة الغربية مصابة بحالة اعياء " ادعاء تناول مادة سامة - وتوفيت فور وصولها"

وباشر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات التحقيق في الواقعة ، وبسؤال اسرتها أكدت قيام الفتاة بتناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول حبة غلة، ولا توجد شبهة جنائية. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق

وكشفت شاهيناز شقيقة ضحية الصور المفبركة تفاصيل انتحار الفتاة بسنت خالد قائلة ، : "والدها شاهد مقطع فيديو منشور ليها بين شباب القرية من غير وشها، ركبوا وشها على صورة أخرى ونسبوا الصورة والفيديو ليها، وقالت لأبوها الصور دى متفبركة وراح صلى الجمعة رجع لقيها أخدت حباية الغلة وتوفيت.

وأضافت أن شقيقتها دخلت تصلى فى أوضتها وخدت الحباية، لما المدرس فى درس خصوصى قالها قدام زميلتها انتى تريند رقم واحد أكتر من بتاع شيماء، وقالت لأختها فيه شابين يحاولوا يكلموها وهى رفضت وردوا عليها انتى بتتنكى علينا ليه هنجيب مناخيرك الأرض".