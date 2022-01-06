اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 05:12 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. افتتاح نفق تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات

الخميس، 06 يناير 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. افتتاح نفق تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات نفق طريق الواحات الجديد

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

الصحة تطلق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

افتتاح نفق تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات.. صور

الصحة: 83.1% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل

الأوقاف: إجراءات حاسمة تصل لإنهاء الخدمة لمن يخرج عن حدود الفكر الوسطى

"الصحة" تشدد على أصحاب الأمراض المزمنة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

إطلاق المرحلة الثانية لتوعية العاملين بآليات قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات

السكك الحديدية تحذر من تطبيقات مزيفة لحجز تذاكر القطارات

 


الاوقاف

التعليم

التنمية المحليه

مشروعك

متعاطي المخدرات

القطارات

مستشفى السويس

الصحة

كورونا

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