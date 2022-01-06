حصاد الوزارات.. افتتاح نفق تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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