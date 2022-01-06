اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 12:40 م
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التعليم تصلح خللا تقنيا فى موقع تسجيل امتحانات "أبناؤنا بالخارج" وتعيد فتحه شهرا

الخميس، 06 يناير 2022 12:29 م
التعليم تصلح خللا تقنيا فى موقع تسجيل امتحانات "أبناؤنا بالخارج" وتعيد فتحه شهرا وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر إيقاف الموقع الالكتروني لتسجيل امتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي الجارى، لإصلاح بعض الأعطال تيسيرا على أولياء الأمور.
 
وأكد وزارة التربية والتعليم، في خطاب لها أنه نظرا لبدء التسجيل على الموقع وكثرة الضغط المستمر من جميع دول العالم، مما أدى إلى ظهور عدة مشكلات تقنية أدت إلى تعثر أولياء الأمور في التسجيل، لذا تقرر إغلاقه، على أن يتم مد فترة التسجيل على الموقع الالكتروني لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي لمدة شهر بعد إعادة تشغيله.
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 على دورين، مشيرة إلى أن امتحانات الدور الأول ستعقد اعتبارا من يوم السبت 2 أبريل 2022، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 يوليو 2022، طبقا للجداول التي ستصدرها الإدارة العامة للامتحانات.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه من المقرر أن تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2021 / 2022 بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام.

التربية والتعليم

ابناؤنا في الخارج

امتحانات ابناؤنا في الخارج فتح موقع ابناؤنا في الخارج

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