اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 03:42 م
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السكك الحديدية تحذر من تطبيقات مزيفة لحجز تذاكر القطارات

الخميس، 06 يناير 2022 03:21 م
السكك الحديدية تحذر من تطبيقات مزيفة لحجز تذاكر القطارات السكة الحديد
رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكك الحديدية فى بيان صادر عنها اليوم أن التطبيق الرسمى الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق بإسم ENR على أجهزة أيفون. وبإسم قطارات مصر حجز واستعلام علي اجهزة Android وأنه لايمكن لأى تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.
 
وأشار البيان إلى قيام هيئة السكك الحديدية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عدد من التطبيقات المزيفة التى تزعم أمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها.
 
وتناشد هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين بالحجز فقط عن طريق التطبيق الرسمى الوحيد المعلن من قبل الهيئة والابلاغ الفورى لكافه الجهات المختصة عن أى تطبيقات مزيفة.

رالسكة الحديد

تذاكر القطارات

تطبيق حجز تذاكر القطارات

اخبرار مصر

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