تقرير: استهلاك الكهرباء فى إيطاليا ارتفع بنسبة 8.7% خلال عطلة عيد الميلاد

فاطمة شوقى

أعلنت تيرنا، شركة نقل وتشغيل نظام الكهرباء فى إيطاليا، إن استهلاك الكهرباء فى البلد الأوروبى زاد بنسبة 8.7% خلال الإجازات، حسبما قالت وكالة نوفا الإيطالية.

وقالت تيرنا، إن "حتى خلال عطلة عيد الميلاد، سجل استهلاك الكهرباء الإيطالى نموًا كبيرًا، مما يؤكد الاتجاه الإيجابى الذى تميز عام 2021 والذى شهد عودة احتياجات الطاقة إلى مستويات ما قبل فترة كورونا".

ووفقا لتقديرات تيرنا، فإن استهلاك الكهرباء فى إيطاليا ارتفع، خلال الفترة من 30 ديسمبر 2021 حتى 2 يناير 2022، بنسبة 8.7 % مقارنة بالفترة نفسها من 2020-2021، وبنسبة 13.7 % مقارنةً بالفترة 2019-2020 ، مما يجعل بيانات القياس متوافقة مع تلك مسجلة فى 2016-2017".

وأضافت تيرنا "فى المصطلحات المتغيرة موسمياً، تنص إحدى الملاحظات على أنه فى الأسبوعين المعنيين، اللذين يتميزان بدرجات حرارة معتدلة مقارنة بالمتوسطات الموسمية، ارتفع مستوى انتاج الطاقة المتجددة المحكوم بتأثيرات التقويم ودرجة الحرارة بنسبة 3.6 % مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت المصادر النظيفة 9.3 تيراواط ساعة، حيث ساهمت الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح بثلثى إجمالى الإنتاج. على وجه الخصوص، فى إيطاليا فى 25 ديسمبر 2021، غطت المصادر المتجددة 43 في المائة من الطلب اليومى على الكهرباء".