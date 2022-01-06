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تعرف على موعد إفطار الأقباط الأرثوذكس ونوعية الطعام بعد عيد الميلاد المجيد

الخميس، 06 يناير 2022 12:28 م
تعرف على موعد إفطار الأقباط الأرثوذكس ونوعية الطعام بعد عيد الميلاد المجيد كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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قال القمص بنيامين إبراهيم راعى كنيسة الملاك رافائيل للأقباط الأرثوذكس بالمعادى إن كل الأعياد الكنسية بما فيها عيد الميلاد المجيد، يصلى فيها بالطقس الفريحى ما عدا أسبوع الآلام فيكون طقس الصيام فيه مثل باقى الطقس ولكن يوجد اختلاف فقط في نوعية الصلوات.

وحول موعد إفطار الأقباط الأرثوذكس أكد راعى كنيسة الملاك رافائيل في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يبدأ بعد قداس عيد الميلاد مباشرة الساعة 12 منتصف الليلة وبداية يوم الجمعة ويكون على اللحوم، حيث تستمر طوال فترة الاحتفال بعيد الميلاد إلى عيد الغطاس الذى يحل يوم 19 من يناير الجارى.

وفى سياق متصل، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقباط مصر بالخارج، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسى، فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس: "الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج.. إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".

وتابع الرئيس قائلًا: "أغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي أعرب عن أمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يعيده عليكم بكل الخير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير".


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