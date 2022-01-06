بايدن يلوم ترامب فى ذكرى اقتحام الكونجرس: خلق شبكة أكاذيب وصدقها

كتبت: نهال أبو السعود

بدأ الرئيس الأمريكى جو بايدن خطابه فى الذكرى السنوية الأولى لاقتحام الكابيتول فى 6 يناير 2021 وقال أن الديموقراطية الأمريكية تعرضت لهجوم.

وقال بايدن "ديمقراطيتنا صمدت. نحن الشعب صمدنا. انتصرنا نحن الشعب"، وأضاف: لأول مرة فى تاريخنا، لم يخسر رئيس الانتخابات فحسب، بل حاول منع الانتقال السلمى للسلطة عندما انتهكت حشود عنيفة مبنى الكابيتول. لكنهم فشلوا. وفشلوا. وفى يوم الذكرى هذا، نحن يجب التأكد من أن مثل هذا الهجوم لن يحدث أبدًا أبدًا".

والقى بايدن باللوم على ترامب قائلا: "الرئيس السابق رفض قبول نتيجة الانتخابات وخلق شبكة من الأكاذيب حوله وصدقها تسببت في ما حدث"

كما قالت كامالا هاريس إن اليوم يعيش الآن كواحد من أسوأ الأيام فى التاريخ الأمريكى جنبًا إلى جنب مع هجوم بيرل هاربور و11 سبتمبر.

قالت هاريس: "ما استهدفه المتطرفون الذين جابوا هذه القاعات لم يكن فقط حياة القادة المنتخبين ما سعوا إلى الحطام والتدمير لم يكن مجرد مبنى مقدس كما هو. ما كانوا يهاجمونه هو المؤسسات والقيم والأفكار التي سارت أجيال من الأمريكيين واعتصاموا وسفكوا الدماء لتأسيسها والدفاع عنها ".

ويأتى الخطاب وسط سلسلة من الفعاليات التى يتم التجهيز لها من قبل رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى فى الذكرى الأولى للتمرد الذى شهد اقتحام حشد من أنصار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لمبنى الكونجرس فى محاولة لمنع التصديق على فوز بايدن فى الانتخابات الرئاسية. وتشمل الفعاليات دقيقة صمت فى مجلس النواب وصلاة على أبواب الكابيتول.