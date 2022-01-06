النمسا تدعو لاتخاذ تدابير ملموسة بشأن نزع السلاح النووي

فيينا أ ش أ

دعا ألكسندر شالينبرج وزير الخارجية النمساوى، إلى اتخاذ تدابير ملموسة بشأن نزع السلاح النووى مشيدا بالإعلان المشترك من قبل الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية فى هذا الشأن .

وقال شالينبرج فى تصريحات له، إن النمسا ترحب بالإعلان المشترك الصادر عن الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية المعترف بها وهى الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية بأنه لا يمكن كسب صراع نووى وبالتالى يجب عدم القيام بهذا العمل لافتا إلى أهمية هذا الأمر خاصة فى أوقات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

ولفت وزير الخارجية النمساوى إلى أن الإعلان المشترك يؤكد الحاجة إلى نزع السلاح النووى ويتوافق مع ما تمت صياغته لأول مرة فى قمة ريكيافيك عام 1986 من قبل الرئيسين الأسبقين للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى رونالد ريجان وميخائيل جورباتشوف فى ذلك الحين.

وأشار الوزير إلى أن الدراسات العلمية الحديثة تظهر أن الآثار الإنسانية للحرب النووية ستكون أكثر كارثية واتساعًا مما كان معروفًا خلال الحرب الباردة .

وشدد على أنه يجب أن يكون لمنع أى استخدام للأسلحة النووية واتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة المخاطر الكامنة فى هذه الأسلحة، أولوية مطلقة للمجتمع الدولي، لافتا إلى الحاجة لإحراز تقدم ملموس بشأن نزع السلاح النووى وفقًا للالتزامات المنصوص عليها فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.