النمسا تعارض خطط الاتحاد الأوروبي لاعتبار الغاز والطاقة النووية صديقة للمناخ

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت وزيرة البيئة فى النمسا ليونور جويسلر اليوم الإثنين، عن معارضتها لخطة مفوضية الاتحاد الأوروبى فى تصنيف الاستثمارات فى الغاز الطبيعى ومحطات الطاقة النووية على أنها طاقة خضراء وصديقة للمناخ.

وقالت جويسلر- فى رسالة بعثت بها اليوم إلى المفوضية الأوروبية فى بروكسل- أن خطط مفوضية الاتحاد الأوروبى فى اعتبار محطات الطاقة النووية الجديدة المخطط لها فى فرنسا وبولندا وهولندا أنها طاقة خضراء مستدامة هو أمر موضع تحفظ من حزب الخضر النمساوى والحكومة بشكل عام.

ولفتت إلى أنه من الخطر اعتبار هذه الموارد من الطاقة خضراء حتى إذا كانت المحطات تفى بأحدث المعايير التقنية، رغم تقديم خطة للتخلص من النفايات المشعة عالية المستوى حتى عام 2050، مشيرة إلى أنه ما يجرى حاليا يمكن اعتباره "غسيل أخضر" للطاقة النووية وهو أمر غير مقبول .

وذكرت أن مشروع مفوضية الاتحاد الأوروبى بشأن تعديل تصنيف الغاز والطاقة النووية على أنهما صديقان للمناخ فى ظل ظروف معينة سيظل مرفوضا بشكل قاطع، موضحة أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية" فى هذا الشأن .

وأشارت إلى أن موارد الطاقة الخضراء معروفة ولا يمكن القبول بأى تحايل بضم موارد أخرى بسبب منافع مالية واستثمارية، معتبرة أن هذا الأمر يمثل خرقا لسياسة الطاقة الوطنية للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي.