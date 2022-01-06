القبض على المتهم بقتل طالب جامعي وسرقته في بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل طالب داخل شقته ببولاق الدكرور، بعد أن تعرف عليه عبر موقع فيس بوك، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، فحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد وجود شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة طالب جامعي داخل شقة مستأجرة، وذكر شقيق المجني عليه أنه عقب دفن شقيقه، اكتشف سرقة هاتفه المحمول وجهاز لاب توب خاص به، وأنه يشتبه في مقتله.

بإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن المجنى عليه تعرض للخنق على يد شاب تعرف عليه عبر موقع فيس بوك، حيث استضافه الضحية بشقته، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، مما دفع المتهم لقتله خنقا، واستولى على هاتفه وجهاز الاب توب.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.