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الصحة: 40 عيادة متنقلة لتقديم الخدمات الطبية ضمن المبادرات الرئاسية

الخميس، 06 يناير 2022 06:23 م
الصحة: 40 عيادة متنقلة لتقديم الخدمات الطبية ضمن المبادرات الرئاسية قوافل طبية بالتزامن مع أعياد الميلاد
كتب ولدي عبد السلام

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إطلاق فرق طبية لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالكنائس والميادين العامة، بعدد من محافظات الجمهورية، ضمن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وللحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة.

وأوضح الوزير، أنه تم نشر تلك الفرق بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الشرقية، دمياط والدقهلية"، وذلك بمتوسط ثلاث فرق طبية بكل محافظة تشمل "طبيب وممرض ومدخل بيانات" حيث تقوم تلك الفرق بتسجيل المواطنين وتطعيمهم وتستمر في عملها على مدار 3 أيام بداية من اليوم الخميس حتى يوم السبت القادم.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم نشر فرق التواصل المجتمعي التابعة للوزارة أيضًا ، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بمناطق التجمعات في الكنائس والمتنزهات والمطاعم والحدائق العامة والأسواق التجارية والميادين، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "عبد الغفار" أنه تم إطلاق 40 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات الطبية، على أعلى مستوى من الجاهزية وبها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، حيث تقوم بتقديم خدمات مبادرات السيد رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة من قياس الضغط والسكر وتقديم كافة الخدمات الطبية والإسعافات الأولية.

ودعا "عبد الغفار" المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، للحفاظ على الصحة العامة ومكتسبات الدولة في التصدي لجائحة كورونا، كما ناشد بأهمية التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

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