التحقيقات: لص هواتف المواطنين فى مصر القديمة ارتكب 11 جريمة سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال جرائم سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة، اعترف بارتكابه 11 واقعة سرقة بأسلوب المغافلة.

وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" بعرض هاتف محمول للبيع لا يناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محلات الهواتف المحمولة وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المشار إليه "مجهول المصدر".

وبمواجهته اعترف بمزاولته نـشاطا إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسـلوب "الخطف"، َتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" صاحبى محلين هواتف محمولة "لهما معلومات جنائية".

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة، واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.