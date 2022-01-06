اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 04:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس: "لو دورنا على شعب بأصالة وحلاوة المصريين مش هنلاقى"

الخميس، 06 يناير 2022 03:07 م
البابا تواضروس: "لو دورنا على شعب بأصالة وحلاوة المصريين مش هنلاقى" البابا تواضروس الثاني
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن أصالة الشعب المصري لا تتواجد بأى شعب آخر، مضيفا: " لو دورنا على شعب في العالم يكون بأصالة وحلاوة المصريين مش هنلاقي".

وأضاف بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في برومو حوار مع الإعلامية درية شرف الدين ويذاع قريبا عبر التليفزيون المصري، أن أغنية "فيها حاجة حلوة"، من الأغاني الجميلة، معلقا: " بس فيها حاجات حلوة مش حاجة واحدة بس".

وردًا على سؤال، لماذا يتوقف الراهبات عند مرحلة معينة؟، قال قداسة البابا:" لأن السيد المسيح اختار تلاميذه من الرجال".


البابا تواضروس الثاني

الكنيسة المصرية

السيد المسيح

الراهبات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة