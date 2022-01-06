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الأمم المتحدة: مقتل 3 لاجئين في قصف للحكومة الإثيوبية على تيجراي

الخميس، 06 يناير 2022 10:58 م
الأمم المتحدة: مقتل 3 لاجئين في قصف للحكومة الإثيوبية على تيجراي تيجراى
كتب أحمد عرفة

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن مقتل 3 لاجئين في قصف للحكومة الإثيوبية في تيجراي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال متحدث باسم الحكومة الإثيوبية يوم الخميس إن القوات الحكومية لن تدخل إقليم تيجراى بشمال البلاد في الوقت الراهن وستبقى بدلا من ذلك في منطقتين حررتهما في الآونة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو في مؤتمر صحفي أن الحكومة ستتخذ أي إجراءات ضرورية لضمان ألا يشكل الحزب الحاكم في الإقليم، "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى"، أى تهديد.

وأضاف ليجيسي "حسب تقييمنا الحالي، فقد تعرض العدو لضربات شديدة ولم يعد قادرا على تنفيذ تطلعاته".

وتخوض الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى حربا ضد الحكومة الاتحادية وحلفائها منذ أكثر من عام.

وقالت وسائل إعلام إقليمية ومصادر في منظمات إغاثة هناك إن غارة جوية أصابت أمس الأربعاء محطة طاقة فى مقلى عاصمة الإقليم.

 

 

 


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