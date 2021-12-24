اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إثيوبيا: جيشنا لن يدخل تيجراى فى الوقت الراهن

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 04:20 ص
إثيوبيا: جيشنا لن يدخل تيجراى فى الوقت الراهن حرب أثيوبيا - صورة أرشيفية
روسيا اليوم

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قال متحدث باسم الحكومة الإثيوبية يوم الخميس إن القوات الحكومية لن تدخل إقليم تيجراى بشمال البلاد في الوقت الراهن وستبقى بدلا من ذلك في منطقتين حررتهما في الآونة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو في مؤتمر صحفي أن الحكومة ستتخذ أي إجراءات ضرورية لضمان ألا يشكل الحزب الحاكم في الإقليم، "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى"، أى تهديد.

وأضاف ليجيسي "حسب تقييمنا الحالي، فقد تعرض العدو لضربات شديدة ولم يعد قادرا على تنفيذ تطلعاته".

وتخوض الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى حربا ضد الحكومة الاتحادية وحلفائها منذ أكثر من عام.

وقالت وسائل إعلام إقليمية ومصادر في منظمات إغاثة هناك إن غارة جوية أصابت أمس الأربعاء محطة طاقة فى مقلى عاصمة الإقليم.

وذكرت مصادر ومنظمات الإغاثة لوكالة "رويترز" أن الكهرباء انقطعت فى أنحاء مقلى بعد الضربة الجوية.


اثيوبيا

تيجراى

ليجيسي تولو

ابى احمد

اثيوبيا الفيدرالية

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