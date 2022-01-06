استمرار فتح باب التقدم لمنصب رئيس جامعة حلوان وآخر موعد للترشح 3 عصرا

محمد صبحى

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات بالمجلس الأعلى للجامعات أنه بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار اليوم الخميس 6 يناير إجازة رسمية للعاملين بالدولة قررت اللجنة استمرار تلقى طلبات التقدم لمنصب رئيس جامعة حلوان اليوم.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أن باب التقدم مفتوح حتى الساعة الثالثة عصرا بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات كما هو معلن بالجدول الزمنى للترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان.

ومن المقرر أن تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس 6 يناير فى الساعة الثالثة عصرا، وأن يتم فتح باب التقدم بالطعون من الأحد 9 يناير وحتى الاثنين 10 يناير.

وتجتمع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمنى للمقابلات يوم الثلاثاء 11 يناير وتسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة السبت 15 يناير 2022.

وكان قد بدأ المجلس الأعلى للجامعات فى قبول واستلام أوراق المتقدمين لمنصب رئيس جامعة حلوان يوم السبت الماضى 1 يناير 2022.

وتتمثل الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح وفقا لما حدده المجلس الأعلى للجامعات فى:

1- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشتمل على "الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجى، وبناء شراكات والمشاركة فى مشروعات تطوير التعليم الجامعى " بعدد 1 نسخة أصل + 9 نسخ ورقية.

2- بيان حالة يشتمل على "الإعارات – الإجازات – المهمات العلمية بالخارج – الجزاءات" معتمد ومختوم من الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.

3- خطة لتطوير الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.

4- تقديم كل ما سبق من أوراق فى البنود 1- 3 على أسطوانة مدمجة أو فلاشة بعدد 9 نسخ.

5- شهادة الحصول على الدورة التدريبية المؤهلة للترشح من إحدى الجهات التى حددها المجلس الأعلى للجامعات، وفى حالة عدم وجود الشهادة عند التقدم يجب تقديمها قبل إعلان القائمة النهائية واجتماع لجنة البت فى الطعون وإلا سيكون التقدم لاغيا.

6- 4 صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح .

7- شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات أو تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية " عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة.

8- صورة بطاقة الرقم القومى وعدد 2 صورة.

9- صورة شخصية حديثة.

10- سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية 1 نسخة.