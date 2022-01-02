استمرار فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان.. و6 يناير آخر موعد للتقدم

ومن المقرر أن تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس 6 يناير في الساعة الثالثة عصرا، وأن يتم فتح باب التقدم بالطعون من الأحد 9 يناير وحتى الإثنين 10 يناير.

وتجتمع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمنى للمقابلات يوم الثلاثاء 11 يناير وتسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة السبت 15 يناير 2022.