استشهاد شاب فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى مخيم بلاطة

كتب وكالات

لقى شاب فلسطينى مصرعه، فجر اليوم الخميس، بعد اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلى فى مخيم بلاطة بشرق مدينة نابلس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، استشهد فجر اليوم الخميس، شابا برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت أمام مخيم بلاطة شرق نابلس، وأفادت مصادر محلية، أن الشهيد هو باكير حشاش (23 عاما).

وأمس ، أصيب طفل فلسطينى ووالده بشظايا رصاص مطاطي، فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة مطالبة باسترداد جثمان شهيد فى بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل الواقعة بجنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطى صوب مركبة مواطن فلسطيني، ما أدى إلى إصابته وطفله الذى لم يتجاوز عامين ونصف بشظايا الرصاص والزجاج المتناثر من المركبة، وتم نقلهما إلى مركز طبى لتلقى العلاج، كما أصيب العشرات بالاختناق.