اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 03:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إعلاميون ونواب وأقباط يهنئون الشعب المصرى بعيد الميلاد المجيد.. فيديو

الخميس، 06 يناير 2022 03:06 ص
إعلاميون ونواب وأقباط يهنئون الشعب المصرى بعيد الميلاد المجيد.. فيديو احتفالية عيد الميلاد المجيد
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الإعلامى طارق علام مقدم برنامج "كلام من دهب" على قناة المحور إنه سعيد بمشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مع الطائفة الإنجيلية، مؤكدا أنه احتفال يسوده الحب والطاقة الإيجابية، مؤكدا أنه يعتز بأصدقائه من الطائفة الإنجيلية موضحا أن التهنئة لكل الشعب المصرى.

 

وتابع النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى لقاء مع تليفزيون اليوم السابع بمناسبة احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد أنه حريص على التواجد مع الأقباط والكنيسة الإنجيلية وسط الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الحضور كان كبير رغم تحديات كورونا وكان هناك حرص على الحضور والمشاركة وتقديم رسالة محبة وسلام، مؤكدا أن عظة الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية والدكتور سامح موريس لم تكن دينية فحسب ولكن كانت وطنية أيضا ورؤية لنا جميعا لنتحد جميعا على أرض السلام والمحبة.

وقال القس رفعت فكرى رئيس السنودس الإنجيلى إن يهنئ الشعب المصرى بعيد ميلاد السيد المسيح، مؤكدا أن الاحتفال يضم مسلمين وأقباط يأتى وسط ظروف انتشار جائحة كورونا، متمنيا أن تكون سنة 2022 سنة أقل ألما ونعيش في محبة، وأن تنتهى جائحة كورونا بسلام.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الميلاد المجيد

طارق علام

طارق الخولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس "الأعلى للإعلام" يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 05 يناير 2022 08:23 م

رئيس جامعة حلوان يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:55 م

المحافظون يهنئون البابا تواضروس والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:43 م

وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد (فيديو)

الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:13 م

البورصة المصرية إجازة يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:59 ص

جامعة سوهاج تقرر تغيير مواعيد الامتحانات قبل وبعد عيد الميلاد المجيد

الأحد، 02 يناير 2022 08:02 م

أخبار مصر.. الحكومة تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الأحد، 02 يناير 2022 06:00 م

رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الأحد، 02 يناير 2022 01:18 م

حملة لقص الأشجار فى محيط الكنائس قبل احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:26 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة