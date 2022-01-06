إخلاء سبيل مالك مطعم فى واقعة مصرع عاملين وتسمم أخرين بأكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

قررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، إخلاء سبيل مالك مطعم، بعد اتهامه بواقعة مصرع شخصين، وإصابة اثنين آخرين، بحالة تسمم، عقب تناولهم وجبة طعام من المطعم، لعدم كفاية الآدلة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها فى الواقعة، لبيان أسباب وفاة العاملين، حيث تنتظر تقرير الطب الشرعى الذى سيحدد أسباب الوفاة بشكل مفصل.

ونفى صاحب المطعم فى التحقيقات، استخدامه سلع فاسدة، مؤكدًا إعداد وجبات صالحة للاستهلاك الآدمي، وتناول العديد من الزبائن وجبات من المطعم ولم يصابوا بأي تسمم.

ويجري رجال المباحث تحريات مكثفة، للتأكد من كون الوجبة التي تناولوها من المطعم، هي السبب في إصابتهم بالتسبب من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخصين، وإصابة اثنين نتيجة تناولوهم وجبة طعام من مطعم بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أنهم تناولوا وجبة طعام من مطعم، وأصيبوا عقب ذلك بتسمم، وفارق اثنين منهم الحياة عقب نقلهم إلى المستشفى.