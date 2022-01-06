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أنشودة قمر بصوت 3 طالبات بقرية أنشاص البصل فى الشرقية.. فيديو

الخميس، 06 يناير 2022 05:00 ص
أنشودة قمر بصوت 3 طالبات بقرية أنشاص البصل فى الشرقية.. فيديو الطالبات
الشرقية- فتحية الديب

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شاركت 3 طالبات بقرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، قراء "اليوم السابع" أنشودة قمر بصوتهن الجميل.

ويحرص "اليوم السابع" على إلقاء الضوء على مثل هذه النماذج صاحبة الأصوات الحسنة وأصحاب المواهب فى شتى المجالات.

كلمات الأنشودة هى "قمر سيدنا النبى وأجمل منك لم ترَ قط عينا.. وأطيب منك لم تلدا النساء.. خلقت مبرءا من كل عيبا.. كأنك قد خلقت كما تشاء..قمر.. قمر.. قمر سيدنا النبى.. قمر.. وجميل.. وجميل.. وجميل سيدنا النبى.. وجميل..قمر.. قمر.. قمر سيدنا النبى.. قمر.. وجميل.. وجميل.. وجميل سيدنا النبى.. وجميل..وكف المصطفى كالورد نادى.. وعطرها يبقى أذا مست أيادي.. الله.. الله..وكف المصطفى كالورد نادى.. وعطرها يبقى إذا مست أيادي.. الله.. الله

وعم ناولها كل العبادى.. وعم ناولها كل العبادي.. وعم ناولها كل العبادى.. حبيب الله يا خير البرايا يا قمر..قمر.. قمر.. قمر سيدنا النبى.. قمر

وجميل.. وجميل.. وجميل سيدنا النبى.. وجميل.. ولا ظل له بل كان نورا.. تنال الشمس منه والبدور.. الله.. الله.. ولا ظل له بل كان نورا.. تنال الشمس منه والبدور.. الله.. الله.. ولم يكن الهدى لولا ظهوره.. ولم يكن الهدى لولا ظهوره.. ولم يكن الهدى لولا ظهوره.. وكل الكون أنار بنور طه.. قمر.. قمر.. قمر سيدنا النبى.. قمر.. وجميل.. وجميل.. وجميل سيدنا النبى.. وجميل".


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