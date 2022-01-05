وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويشيد بعروض مبادرة يوم فى حب مصر.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية و التعليم بكفر الشيخ ، مدرسة روينة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، وتابع الامتحان العملي للحاسب الآلي، مشيدا بتسجيل المدرسة في المشروع الوطني للقراءة "طلاب ومعلمين"، مقدما الشكر لأخصائي المكتبات بالمدرسة، مشددا على نظافة المدرسة.

وأشاد وكيل التعليم بكفر الشيخ، بالعروض المتعددة لرياض الأطفال بمدرسة قلين المتميزة للغات، خلال فقرات قدمها الأطفال ضمن مبادرة يوم في حب مصر الذي نظمته المدرسة، لغرس القيم الوطنية في نفوس الأطفال، وتعريفهم بالشخصيات الوطنية، وعرض عدد من صور الشهداء، بحضور نجوى حمدي مدير إدارة قلين التعليمية، وسماح أبو شامة، موجه عام رياض الاطفال، وتضمنت المبادرة فقرات فنية متعددة والقاء شعر، وأغاني وطنية.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه وجه بممارسة الأطفال والطلاب للأنشطة الطلابية، وغرس القيم الوطنية في نفوسهم، ومشاركة الطلاب في التعبير عن المشروعات القومية التي شهدتها المحافظة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة لتعريف الطلاب على رموز المحافظة والشخصيات الوطنية المواقع الأثرية التي تتميز بها المحافظة.



تعدد عروض في حب مصر



تنوع فقرات الطلاب خلال مبادرة يوم في حب مصر



وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع انتظام العملية التعليمية



وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد الفصول



وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بمبادرة في حب مصر