اليوم السابع
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وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المعلمين المبدعين فى التكنولوجيا .. صور

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 03:51 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المعلمين المبدعين فى التكنولوجيا .. صور وكيل تعليم كفر الشيخ يهنئ المعلمين المبدعين
كفر الشيخ- محمد سليمان

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كرم محمد عبدالله،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، 5 من معلمي كفر الشيخ الحاصلين على لقب معلم مبدع خبير في المسابقة العالمية التي أجرتها احدى الشركات العالمية ،بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وتسلم وكيل الوزارة شههادات تقدير للمعلمين، وهم هاني حمدان إسماعيل، منسق وحدة دمج التكنولوجيا بالتعليم بالمديرية، وأحمد عبدالله بظاظو موجه تربية اجتماعية بإدارة دسوق، وايمان عبد الحميد أحمد، معلمة لغة انجليزية بمدرسة الشهيد حمدي، ومها عبد الحي قطب، معلمة بالمدرسة الدولية، ومنى مصطفى متولي، معلمة بالمدرسة الدولية، موجهاً بنشر الوعي بالمسابقة لعموم الفائدة وتطبيق ماتم إنجازه على أرض الواقع والاهتمام بتدريب المعلمين، مثنيا على وحدة دمج التكنولوجيا.

وقكم اللوتاء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ التهنئةى للمعلمين المبدعين ، متمنياً لهم ممزيد من التفوق والنجاحات ، كما تم تكريم خلال احتفالية أون لاين وتم تسليم  الهدايا بالإدارة العامة للتعليم الالكتروني بديوان عام الوزارة.

تكريم معلمهع متميزة
تكريم معلمهع متميزة

 

تكريم هاني حمدان احد المعلمين المتميزين
تكريم هاني حمدان احد المعلمين المتميزين

 

جانب من تكريم معلمة
جانب من تكريم معلمة

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يكمرم المعلمين المبدعين
وكيل تعليم كفر الشيخ يكمرم المعلمين المبدعين

 


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