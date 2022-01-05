وفاة شاب عقب خروجه من عمله فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

توفى شاب عقب خروجه من عمله بأحد مصانع مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، وتم نقله عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السادات المركزي لتوقيع الكشف عليه، وتبين أن الوفاة طبيعية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بوفاة شاب يعمل بأحد مصانع المدينة، وتم التأكد من ذلك بتوقيع الكشف الطبي، بعد نقله عن طريق سيارة الإسعاف، وأن الوفاة طبيعية، وانتقل قوة أمنية من مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية، حيال الواقعة، وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وإصدار تصريح الدفن.