مات وحيدا.. شاب مريض يفارق الحياة وجيرانه يكتشفون وفاته بعد ساعات.. لايف

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا، عن كواليس وفاة شاب مريضا داخل مسكنه في إحدى قرى مركز أبو النمرس بالجيزة، حيث فارق الحياة وحيدا، واكتشف الجيران وفاته بعد ساعات من مفارقته الحياة.

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب داخل مسكنه في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة أبو النمرس. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى.

وقال جيران الشاب إنه كان يقيم بمفرده، وبعد مرور ما يقرب من 10ساعات على وفاته، اكتشفوا مفارقته الحياة، فأبلغوا مركز الشرطة.

وأضاف جيران الشاب أنه كان مريضا، ويتلقى العلاج منذ فترة، لمعاناته من مرض في الكلى، وأن الوفاة طبيعية، ولا يشتبهوا في وفاته جنائيا.