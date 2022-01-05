وزير خارجية أوكرانيا يبحث مع نظيرته البريطانية تنسيق المواقف على خلفية الإجراءات الروسية

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أجرى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا محادثة هاتفية مع نظيرته البريطانية ليز تراس بحثا خلالها تنسيق مواقف البلدين على خلفية "الإجراءات العدوانية الروسية"، بحسب ما أفادت به وزارة الخارجية الأوكرانية الثلاثاء.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن الوزيرين "نسقا مواقف أوكرانيا وبريطانيا على خلفية الإجراءات العدوانية للاتحاد الروسي والمحادثات الدبلوماسية التي ستجرى بصيغ مختلفة خلال الأسابيع المقبلة من جانب الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي".

وبحسب البيان، الذي أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أكدت تراس لكوليبا دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي المسلح، مشددة على الالتزام بمبدأ "عدم اتخاذ قرارات بشأن أوكرانيا بدون أوكرانيا".