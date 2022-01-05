اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يناير 2022 11:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار أثناء عبورها من مكان غير مخصص للمشاة بالغربية

الأربعاء، 05 يناير 2022 10:28 ص
مصرع فتاة أسفل عجلات قطار أثناء عبورها من مكان غير مخصص للمشاة بالغربية جثة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت فتاة مصرعها أسفل عجلات قطار بمركز زفتي في محافظة الغربية، وذلك أثناء عبورها من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف ملابسات الحادث.

 

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بالعثور علي جثة فتاه على قضبان السكة الحديد بمدينة زفتى.

 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين  من المعاينة والفحص مصرع فتاة أسفل عجلات قطار حال عبورها مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتبين إصابتها بتهتك بجميع أنحاء الجسم ووفاتها، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى زفتي العام وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي صرحت بدفن الجثة.


مصرع فتاة

حادث

زفتي

الغربية

اخبار الغربية

حوادث القطارات

امن الغربية

مباحث الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة