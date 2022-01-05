مصرع فتاة أسفل عجلات قطار أثناء عبورها من مكان غير مخصص للمشاة بالغربية

الغربية محمد طارق

لقيت فتاة مصرعها أسفل عجلات قطار بمركز زفتي في محافظة الغربية، وذلك أثناء عبورها من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف ملابسات الحادث.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بالعثور علي جثة فتاه على قضبان السكة الحديد بمدينة زفتى.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين من المعاينة والفحص مصرع فتاة أسفل عجلات قطار حال عبورها مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتبين إصابتها بتهتك بجميع أنحاء الجسم ووفاتها، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى زفتي العام وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي صرحت بدفن الجثة.