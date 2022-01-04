ضبط موظفى أحياء بالغربية مكنوا مواطنين من البناء على الزراعات

كتب عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "6 موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية" لاستغلالهم مواقعهم الوظيفية والتواطؤ مع (12) شخص "محددين" ، وتمكينهم من البناء بدون ترخيص وكذا البناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون، فضلاً عن عدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد ( 12 ) آخرين قاموا بتطوير المخالفات التى إرتكبوها بالبناء على الأرض الزراعية، الأمر الذى أدى إلى إهدار مال عام بقيمة (12) مليون جنيه ، والتربح من تلك الوقائع وتربيح الغير بدون وجه حق ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم تلك الوقائع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.