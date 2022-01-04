اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:50 م
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ضبط موظفى أحياء بالغربية مكنوا مواطنين من البناء على الزراعات

الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:03 م
ضبط موظفى أحياء بالغربية مكنوا مواطنين من البناء على الزراعات حملات أمنية _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "6 موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية" لاستغلالهم مواقعهم الوظيفية والتواطؤ مع  (12) شخص "محددين" ، وتمكينهم من البناء بدون ترخيص وكذا البناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون، فضلاً عن عدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد ( 12 ) آخرين قاموا بتطوير المخالفات التى إرتكبوها بالبناء على الأرض الزراعية، الأمر الذى أدى إلى إهدار مال عام بقيمة (12) مليون جنيه ، والتربح من تلك الوقائع وتربيح الغير بدون وجه حق ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم تلك الوقائع.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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