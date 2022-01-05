اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 05:32 م
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مصرع سيدة بعد سقوط حمولة أعلاف عليها فى الإسماعيلية

الأربعاء، 05 يناير 2022 05:06 م
مصرع سيدة بعد سقوط حمولة أعلاف عليها فى الإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية- السيد فلاح

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لقيت سيدة بمحافظة الإسماعيلية مصرعها، إثر انقلاب سيارة محملة بأعلاف عليها، حيث وقع الحادث أسفل كوبرى المحور طريق مصر الإسماعيلية، بنطاق محافظة الإسماعيلية.
 
وتلقي اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة رقم  ط ل ر 2351 وسقوط حمولة عبارة عن أجولة علف على سيدة، أسفل كوبرى المحور طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، بنطاق محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن وفاة " وردة ع إ" 40 عاما مقيمة أبوصوير الاسماعيلية.
 
وقال مصدر طبى، إن المصابة وصلت المستشفى الجامعى مصابة بتوقف القلب والتنفس وتم عمل إنعاش قلبى رئوى لها ولم تستجيب وتوفيت، وتحرر محضر  بالواقعة وتم إحالته للجهات المختصة.

 


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