إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة رقم 7818 ط ه ق، بناحية واصلة الدواويس محطة التحصيل، بنطاق محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات وجروح.

وقال مصدر طبى، إن المصابين جميعهم من أسرة واحدة هم كل من "على مصطفى على" 38 عاما ومصطفى على محمد " 30 عاما و" محمد على محمد على" 13 عاما و" دعاء أحمد سيف" 36 عاما و"سما على محمد " 10 سنوات مقيمين بالقصاصين، وتنوعت الإصابات ما بين بسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج، وتحرر بالواقعة.