اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يناير 2022 05:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية

الأربعاء، 05 يناير 2022 04:39 م
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 6 أشخاص بينهم طفلان جميعهم من أسرة واحدة من محافظة الإسماعيلية في حادث انقلاب سيارة بالقرب من محطة التحصيل بنطاق المحافظة، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بـ 3 سيارات وتم نقل المصابين لمستشفى الجامعة لتلقي العلاج.
 
 
تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة رقم 7818 ط ه ق، بناحية واصلة الدواويس محطة التحصيل، بنطاق محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات وجروح.
 
 
وقال مصدر طبى، إن المصابين جميعهم من أسرة واحدة هم كل من "على مصطفى على" 38 عاما ومصطفى على محمد " 30 عاما و" محمد على محمد على"  13 عاما و" دعاء أحمد سيف" 36 عاما و"سما على محمد " 10 سنوات مقيمين بالقصاصين، وتنوعت الإصابات ما بين بسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى  الجامعة  لتلقي العلاج، وتحرر بالواقعة.

 


حادث تصادم

الاسماعيلية

اخبار الاسماعيليه

محطة التحصيل

اخبار الاسماعيلية

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة