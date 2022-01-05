محافظ قنا يفتتح أول مركز إقليمى لرعاية وعلاج مرضى السكر بمدينة العمال

قنا صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، المركز الإقليمى لرعاية وعلاج مرضى السكر بمنطقة مدينة العمال بوسط مدينة قنا التابع للهيئة العامة للتأمين الصحى، رافقه الدكتور أشرف كمال، رئيس فرع الهيئة بجنوب الصعيد، الشيخ على هلال، وكيل مديرية الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ قنا، أن افتتاح مركز متخصص فى رعاية وعلاج مرضى السكر يعد نقطة تحول فى مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة، حيث يؤدى خدمات شاملة للمرضى تشمل الكشف المجانى وإجراء التحاليل الطبية لمنتفعى التأمين الصحى فضلا عن صرف العلاج "إنسولين - أقراص "، وصرف أقلام سكر، وأجهزة تحاليل بالإضافة إلى تنظيم ندوات إرشادية للمرضى لتوعيتهم وتثقيفهم لرفع مستوى الوعى بين المواطنين والحد من ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض، والحد من الإصابة بالمضاعفات الصحية الناتجة عنه.

واستمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلى حول الخدمات التى يقدمها المركز للمرضى، كما تفقد أقسام المركز المختلفة مشيدا بالتجهيزات الموجوده به، ووجه الأطباء والمسئولين بحسن استقبال المرضى وتوفير كافة الخدمات الطبية لمرضى السكرى.

وأوضح الدكتور أشرف كمال، أن مبنى المركز تم تطويرة بتكلفة 165 ألف جنيه بتمويل من الهيئة العامة للتأمين الصحى، ويضم معمل للتحليل وغرفة لسحب العينات وغرفة للكشف وصيدلية لصرف الأدوية ومكاتب الإداريين، كما يضم المركز عيادات للقلب والكلى والباطنة والأوعية الدموية والرمد لمرضى السكر وكذلك عيادة للأطفال المصابين بمرض السكر، فضلا عن تزويده بكاميرات مراقبة للحفاظ على أمان المنشأه وضمان حسن سير العمل.

وفى الختام قدم الداودى مجموعة من الهدايا لعدد من الأطفال كما قدم مسئولى فرع التأمين الصحى درع تذكارى لمحافظ قنا تقديرا لدعمه الدائم نحو تحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.