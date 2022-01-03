محافظ قنا يتابع أعمال احلال وتجديد خط مياه الشرب بمنطقة عمر أفندى

قنا صابر سعيد

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب بمنطقة عمر أفندى بمدينة قنا، ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الذى يجرى تنفيذه في خمسة مناطق بمدينة قنا، رافقه المهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والعميد أحمد صقر، مدير إدارة المرور بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومسئولى مديرية الطرق والنقل.



وأوضح محافظ قنا، أن شركة المياه الشرب والصرف الصحي بدأت أعمال الحفر صباح اليوم باستخدام معدات حديثة لا تُحدث ضرر بطبقة الأسفلت وذلك حفاظا على المال العام والمظهر الحضارى لطرق المدينة ، موجها بضرورة وضع علامات إرشادية وحواجز مرورية بطول أعمال الحفر بما لا يؤثر على حركة سير السيارات بالشارع.

وأضاف الداودي، أنه تم التنبيه على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإنهاء الأعمال في نفس اليوم وإعادة رصف الجزء المحفور غدا لإعادة حركة سير السيارات لوضعها الطبيعى .



يُذكر أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة يستهدف خمسة مناطق بمدينة قنا هى "منطقة نجع سعيد وأرض الدقينى - ومنطقة نواحي الحاكم العسكري وعزبة البوصة والنحال - منطقة نواحي الزبيدي والحصواية والعبابده - ومنطقة نواحي مركز شباب الكنوز - ومنطقة نواحي المنشية وعزبة خليفة " بتكلفة مالية تصل إلى 200 مليون جنيه مخصصة من صندوق تطوير العشوائيات تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة لتحقيق التنمية المستدامة.





