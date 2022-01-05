اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 12:58 م
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إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:03 م
إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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أصيب 12 شخصا، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى جنوب قرية 8 بمحافظة المنيا وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين إصابة 12 شخصا بإصابات متنوعة بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتيسير حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.


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