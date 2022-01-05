شاهد.. وزير الداخلية بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس - تصوير مرقص اسحاق

يبرز فيديو لحظة زيارة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

أعرب وزير الداخلية عن خالص تهانيه وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيدK مشيداً بالدور الذى تقوم به الكنيسة المصرية فى تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة وإستقرار البلاد ، ونشر قيم التسامح بين كافة أبناء الوطن، مؤكداً أن التاريخ المصرى قد شهد العديد من الوقائع والأحداث التى سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية ورجالها .. مؤكداً أن الشعب المصرى تمكن عبر تمسكه بوحدته وتنوعه وإيمانه بوطنه من إجهاض المخططات التى تعرض لها لتفتيت نسيج المجتمع المصرى ووحدته التى ميزته عبرالتاريخ.

من جانبه، أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة فى تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين، مؤكداً على تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية فى أداء مهامها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع الوطن.