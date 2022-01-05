محافظة الجيزة تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بأجر 150 جنيها فى اليوم

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة عن حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة، مشيرة إلى أن قيمة الأجر الصافي اليومى للعامل يقدر بـ150 جنيها للعمل لمدة 8 ساعات على مدار اليوم.

ونوهت المحافظة بأن المستندات المطلوبة من المتقدمين تشمل صورة بطاقة الرقم القومى وشهادة تأدية الخدمة العسكرية.

وعلى من يرغب فى التقدم التوجه إلى مقرات الاحياء طبقاً للاقرب لمحل السكن ( الدقي – العجوزة – بولاق الدكرور - الوراق – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – العمرانية – الطالبية – الهرم ) وذلك لتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة اعتباراً من تاريخه وحتي يوم الإثنين الموافق 31/1/2022 علماً بأن العمل مستمر أيام العطلات.