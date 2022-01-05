اليوم السابع
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محافظة الجيزة تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بأجر 150 جنيها فى اليوم

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:04 م
محافظة الجيزة تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بأجر 150 جنيها فى اليوم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة، مشيرة إلى أن قيمة الأجر الصافي اليومى للعامل يقدر بـ150 جنيها للعمل لمدة 8 ساعات على مدار اليوم.
 
ونوهت المحافظة بأن المستندات المطلوبة من المتقدمين تشمل صورة بطاقة الرقم القومى وشهادة تأدية الخدمة العسكرية. 
 
وعلى من يرغب فى التقدم التوجه إلى مقرات الاحياء طبقاً للاقرب لمحل السكن ( الدقي – العجوزة – بولاق الدكرور - الوراق – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – العمرانية – الطالبية – الهرم ) وذلك لتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة اعتباراً من تاريخه وحتي يوم الإثنين الموافق 31/1/2022 علماً بأن العمل مستمر أيام العطلات.

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