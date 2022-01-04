محافظ المنيا ينعى "عامل نظافة" توُفى أثناء عمله ويتابع الحالة الصحية لسائق

المنيا - حسن عبد الغفار

نعى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، "إسماعيل على" أحد عمال النظافة بالوحدة المحلية لمدينة المنيا، والذى توفي، إثر تعرضه لحادث أثناء عمله، حيث أسفر الحادث عن وفاته، وإصابة سائق السيارة، معرباً عن خالص تعازيه لأسرته، وداعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وتابع محافظ المنيا، الحالة الصحية للسائق المصاب فى حادث السير بمستشفى المنيا الجامعي، معربا عن أمنياته بالشفاء العاجل له، كما تفقد المحافظ سير العمل بعدد من الأقسام بالمستشفى الجامعى واطمأن على الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى، جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن حسانين، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد محمد، مدير مستشفى المنيا الجامعي، والدكتور طارق عبدالمنعم مدير مستشفى الاستقبال والطوارئ الجامعي، والدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا.

أعرب المحافظ عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لجميع المرضي، واطلع على عدد من التقارير لحالتهم الصحية، موجها بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، كما وجه بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.