محافظا كفر الشيخ وبنى سويف يهنئان الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، التهنئة لنيافة الأنبا ماركوس، أسقف كفر الشيخ ودمياط، بعيد الميلاد المجيد بكنيسة القديسة دميانة بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عبد الناصر الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والقمص كرلس زكي، والقمص صموئيل، والقس دميان، والقس ياكوبس، والقس يوسف، والقس أيوب، وجورج سمير، عضو بيت العائلة المصرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يسعده أن يتقدم بالتهنئة للأخوة الأقباط وجميع المصريين بعيد الميلاد المجيد، وانقل لكم تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعيد الميلاد المجيد، وتحيات قيادات الدولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فكل عام وحضراتكم وجميع المصريين بخير.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه من حسن الطالع أن المحافظة تشرفت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى أعطت دفعة قوية لسرعة استكمال المشروعات القومية الجارى إنشاؤها، وكان لها مردود ايجابى على كل أهالى المحافظة، كما كان لها دور متميز فى دفع عجلة إنشاء المشروعات سواء داخل جامعة كفر الشيخ، أو المشروعات الجارى إنشاؤها فى المحافظة، وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، كما أن المحافظة تشهد اهتمام الدولة، كما زارها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لتفقد المشروعات القومية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه مع بداية عام جديد، يود أن يعرب عن خالص اعتزازه بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور، متعكم الله بموفور الصحة والعافية وكل عام وحضراتكم جميعا بخير ".

وأعرب الأنبا ماركوس، عن خالص شكره للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية على تهنئتهم ، ناقلاً تهنئة وتحيات البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤكداً أن عام 2022 عام الحب والسلام، لافتاً أن انشودة الميلاد " المجد لله فى الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة" فالإنسان الذى يحمل السلام فهو قادر على أن يصنع السلام، والسلام ابن من أبناء المحبة وكل انسان بيحب ربنا لازم يحب أخوه.

كما بعث الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعرب فيها عن خالص التهانى بهذه المناسبة السعيدة، وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصرى العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعياً الله أن تظل راية مصر عالية خفاقة فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما بعث محافظ بنى سويف ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتورالقس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا توماس عدلى مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظات"الجيزة ،الفيوم وبنى سويف"، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، هنأهم فيها بعيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصرى بكل الخير والمحبة والسلام، وأن تظل راية مصر عالية وخفاقة.

وهنأ المحافظ القيادات الكنسية ببنى سويف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة بهذه المناسبة،حيث بعث ببرقيات تهنئة لكل من:نيافة الأنبا "غبريال" أسقف بنى سويف، نيافة الأنبا"اسطفانوس"أسقف ببا،نيافة القمص"باسيليوس الأنبا بولا(دير الأنبا بولا بناصر)،نيافة القمص"فام الأنطوني(دير الأنبا انطونيوس بناصر)،نيافة القمص"بولس فهمي"وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببنى سويف، والقس"أكرم ناجي"راعى الكنيسة الإنجيلية ببنى سويف، متمنياً أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليهم بكل الخير والرخاء على مصرنا الحبيبة.