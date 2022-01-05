اليوم السابع
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رئيس جامعة حلوان يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:55 م
رئيس جامعة حلوان يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد البابا تواضروس
كتب: محمد صبحى

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أرسل الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

 

وقال رئيس جامعة حلوان في تهنئة عيد الميلاد: "يسعدني وأسرة جامعة حلوان أن نتقدم لقداستكم والأخوة الأقباط بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعين المولى عز وجل بكل مشاعر الود والإخاء أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية و التوفيق و السداد وأن يديم عليكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم نعمة المحبة والإخوة والوئام وأن يحفظها من الوباء وأن يرفع عنها البلاء."

 

وتابع إن الروابط الوثيقة بين أبناء شعب مصر بكل طوائفة هى صمام الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالى الذى تجمعنا أرضه وسماؤه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

كما تقدم بالتهنئة إلى الإخوة المسيحيين أبناء جامعة حلوان من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين ، مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد.


جامعة حلوان

عيد الميلاد

اخبار مصر

البابا تواضروس

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