اليوم السابع
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مجلة "بيبول": دونالد ترامب جونيور وصديقته كيمبرلى جيلفويل يقرران الزواج

الأربعاء، 05 يناير 2022 10:03 م
مجلة "بيبول": دونالد ترامب جونيور وصديقته كيمبرلى جيلفويل يقرران الزواج دونالد ترامب جونيور وصديقته كيمبرلى جيلفويل
كتب محمد جمال

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ذكرت مجلة "بيبول" أن دونالد ترامب جونيور النجل الأكبر للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وصديقته كيمبرلى جيلفويل اللذين يتواعدان منذ عام 2018، قررا الزواج.
 
وحسب المصادر فإن ترامب جونيور (44 عاما) وجيلفويل (52 عاما) أعلنا خطوبتهما وأن كيم ترتدى خاتم الخطوبة وكلاهما متحمس جدا للخطوة الجديدة. لكن من غيرالواضح متى عقدت الخطوبة، ولم يتم تحديد موعد للزفاف.
 
بيبول
بيبول
 
ونشرت جيلفويل قبل أيام صورة عبر حسابها على "انستجرام" ظهرت فيها وهى ترتدي خاتم كبير من الألماس، وألمحت فيها إلى خطوبتهما. وكتبت إلى جانب الصورة: "الليلة كانت مميزة للغاية للاحتفال بعيد ميلاد دونالد ترامب جونيور.. دون، أنت قوى وذكى وشجاع ومضحك وحب حياتي. لا أطيق الانتظار لقضاء بقية حياتنا معا.. أحبك".
 
يذكر أن جيلفويل، المذيعة السابعة فى قناة "فوكس نيوز"، بدأت تواعد ترامب جونيور، في نفس الفترة التي تقدمت فيها زوجته السابقة، فانيسا، بطلب طلاق في مارس 2018.

دونالد ترامب

كيمبرلى جيلفويل

أمريكا

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