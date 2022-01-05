اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 04:05 م
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فريق من النيابة يعاين جثة مجهولة الهوية متفحمة داخل عشة فى المنوفية

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:32 م
فريق من النيابة يعاين جثة مجهولة الهوية متفحمة داخل عشة فى المنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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انتقل فريق من النيابة العامة بمنوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة العامة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، إلى قرية طملاى لمعاينة جثة مجهولة الهوية داخل عشة بحديقة موالح متفحمة.

عثر أهالى أحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية،على جثة مجهولة الهاوية داخل عشة بحديقة موالح متفحمة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا العميد حسين زيور مأمور مركز منوف يفيد عثور أهالى إحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية،على جثة مجهولة الهاوية داخل عشة بحديقة موالح متفحمة .

على الفور انتقل المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف ، والرائد مصطفى البش معاون مباحث مركز شرطة منوف ،وتم معاينة الجثة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 


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