فريق طلاب جامعة أسيوط يحقق المركز الرابع بمسابقة الإعلاميين العرب

هيثم البدري

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، تحقيق فريق طلاب إيناكتس المركز الرابع بمسابقة الإعلاميين العرب للتسويق الإلكتروني والتى تنظمها دولة الإمارات العربية، والتى أقيمت عبر الإنترنت، وكان يمثل الجامعة الطالب فادى أيمن حليم بكلية الهندسة ونائب رئيس فريق إيناكتس بجامعة أسيوط.

وأكد الدكتور طارق الجمال، حرصه على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للمواهب المتميزة من أبناء الجامعة وطلابها من مختلف الكليات، متمنياً التوفيق لفريق إيناكتيس فى السنين المقبلة فى المسابقة ورفع اسم جامعة أسيوط عاليا.

وأشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن مسابقة الإعلاميين العرب للتسويق الإلكتروني تنظمها دولة الإمارات العربية برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة لدولة الإمارات المتحدة، ووزيرة شئون الشباب شيما المزروعي، موضحا أن المسابقة التى تنظمها دولة الإمارات الشقيقة تشمل الشباب من مختلف أنحاء الوطن العربى، وذلك من أجل تشجيع المواهب الواعدة فى مجالات الإعلام المتعلقة بالتسويق الإلكترونى، مشيراً إلى أن فريق طلاب إيناكتس جامعة أسيوط من الفرق الطلابية المتميزة ذات النشاط الفاعل داخل الجامعة والذين استطاعوا إحراز نجاحات سابقة فى كثير من المسابقات على مستوى الجمهورية.

وكشف الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة المشرف الأكاديمي على الفريق أنها تعد المرة الأولى لتحقيق الفريق المركز الرابع فى مسابقة الإعلاميين العرب للتسويق الالكترونى، من أصل 74 فريق تقدم للمسابقة.

وأضاف الدكتور عبد السلام نوير أنه جارى العمل للاستعداد بقوة للموسم الجديد وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية والمشرف الإدارى على الفريق بالتنسيق مع رئيس الفريق الطالب كيرلس مدحت ونائب رئيس الفريق الطالب فادى أيمن حليم.