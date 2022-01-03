حصاد 2021.. جامعة أسيوط تعلن الكشف على 5624 حالة من خلال 8 قوافل طبية

أسيوط فريق المحافظات

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط، عن إطلاق 8 قوافل طبية علاجية خلال عام 2021 أسفرت عن فحص والكشف على 5624 ألف حالة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

وقال إن عام 2021 استثنائياً فى ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، ىفتا إلى أن اطلاق القوافل يأتى فى إطار مساهمة الجامعة فى المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" ودعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا ، وتقديم الرعاية الصحية لكافة المواطنين، وتأكيداَ على حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها المادية والبشرية لمواصلة تقديم خدماتها الطبية دون تقصير و رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات الجامعية بمختلف تخصصاتها والعمل على توفير خدماتها الطبية والصحية لأفراد المجتمع المحيط.

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور سعد زكى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على القوافل الطبية أن القوافل الطبية إحدى أنشطة قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة بكلية الطب وتسعى من خلالها للقيام بدورها فى تقديم خدماتها الطبية و الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين فى الأماكن التى تعانى من نقص فى الخدمات الطبية و الصحية بمحافظة أسيوط ، وذلك من خلال أجراء الكشف و فحص المواطنين وتحويل الحالات اللازمة إلى المستشفى الجامعى الطب.

مشيراَ إلى أن عام 2021 شهد إطلاق 8 قوافل طبية فى مختلف التخصصات الطبية بمختلف القرع و النجوع و المناطق النائية بمحافظة أسيوط وبمشاركة 65 طبيبا، أسفرت عن الكشف على 5624 ألف حالة، وتضمنت الكشف على 736 حالة بقرية الحواتكة بمركز منفلوط، و 1,349 حالة بمركز أبوتيج، و949 حالة بقرية بنى رافع، و 520 بمركز ساحل سليم، و607 حالة بقرية الشامية بمركز ساحل سليم، و 813 حالة بقرية العزية بمركز منفلوط و 650 حالة بقرية الهمامية بمركز ساحل سليم كما تم تحويل 22 حالة للمستشفى الجامعي.