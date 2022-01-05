اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 11:17 ص
أكرم القصاص
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سماء صافية وشمس ساطعة وتراجع الشبورة وجو مائل للبرودة بالشرقية.. فيديو

الأربعاء، 05 يناير 2022 11:17 ص
سماء صافية وشمس ساطعة وتراجع الشبورة وجو مائل للبرودة بالشرقية.. فيديو الطقس بالشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة الشرقية، وسادت برودة في الجو وظهرت السماء زرقاء صافية مع سطوع الشمس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:  القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

 

 


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