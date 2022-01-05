اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 02:56 م
أكرم القصاص
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روسيا تحظر مواد إعلامية مزيفة عن اللقاحات المضادة لكورونا

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:34 م
روسيا تحظر مواد إعلامية مزيفة عن اللقاحات المضادة لكورونا لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد مصدر في النيابة العامة الروسية، بأن الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام "روسكومنادزور"، وبطلب من النيابة العامة الروسية، قامت بإزالة أو حظر قدر كبير من المواد الإعلامية غير الدقيقة عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على خلفية ملاحظة النيابة وجود حملة ترويج واسع النطاق في الإنترنت لمعلومات مزيفة عن اللقاحات.

وأضاف المصدر: "جرى إطلاق حملة واسعة النطاق على الإنترنت للترويج لمعلومات غير دقيقة حول الخطر القاتل للقاحات ضد عدوى فيروس كورونا، والانقراض الوشيك للسكان الذين تم تطعيمهم على كوكب الأرض، وأن التطعيم ليس إلا عملية لتشفير البشر وغير ذلك من السخافات".


وأشار المصدر، وفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أنه على خلفية هذه المنشورات، تنشط في الإنترنت الكثير من المواقع وقنوات التيليجرام المشبوهة التي تعرض بيع شهادات التطعيم، ورموز QR، ونتائج اختبارات PCR، وغيرها بدون مراجعة المؤسسات الطبية ومقابل مبالغ مالية محددة.


وذكر المصدر أن الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام "روسكومنادزور"، وعلى أساس طلبات النيابة العامة، قامت بإزالة أو حظر قدر كبير من المواد الإعلامية غير الدقيقة.

 


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